Giro d’Italia 2020: tappa 9 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 9 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la settima tappa, che si svolgerà tra Basilicata e Puglia, tra le provincie di Matera, Brindisi e Taranto, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.10 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.10, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa (alle 16.30 circa).

Giro d’Italia 2020: tappa Matera-Brindisi

Tappa 7: tappa praticamente pianeggiante per la sua totalità, lungo strade prevalentemente ampie e rettilinee. Brevi tratti più impegnativi e articolati in corrispondenza degli attraversamenti cittadini con i consueti ostacoli della viabilità come rotatorie, spartitraffico, isole pedonali, pavé, dossi. Negli ultimi 30 km il percorso è ospitato da strade a scorrimento veloce prevalentemente rettilinee.

Ultimi 5 chilometri in parte su strade larghe e rettilinee e in parte vie cittadine caratterizzate da svolte consecutive e parziali restringimenti della carreggiata. Dai 5 km a 2 km all’arrivo prevalentemente in discesa, poi sempre in leggerissima ascesa. Ultima curva a 1200 m dall’arrivo dove inizia il rettilineo finale. Arrivo su asfalto largo 7.5 m.

Immagine e info tecniche via sito uffciale.