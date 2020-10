Giro d’Italia 2020: tappa 15 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 15 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la dodicesima tappa, Cesenatico-Cesenatico, che si svolgerà prevalentemente in Emilia Romagna (con un brevissimo tratto nelle Marche), tra le provincie di Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino e nuovamente Forlì-Cesena, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.20 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 11.20, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Tappa 12 Cesenatico-Cesenatico

Tappa 12: tappa che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, gli altri oltre 150 km di percorso non presentano un solo tratto di pianura ne un tratto di riposo. Si affronta un continuo susseguirsi di salite e di discese a volte con pendenze in doppia cifra, su strade di carreggiata spesso ristretta e con manto in certi casi usurato.

Dai -5 km ai –3 km si corre su strada dalla carreggiata media, prevalentemente rettilinea e raccordata da numerose rotatorie. Ai 2500 m dall’arrivo si scende in curva dal cavalca ferrovia per passare sotto il medesimo in rotatoria a carreggiata ristretta. Ai 1400 m immissione (ultima curva verso sinistra) nel rettilineo finale alcuni due dossi dissuasori di velocità lungo il rettilineo di arrivo, largo 7.5 m su fondo asfaltato.

Immagine e info tecniche via sito uffciale.