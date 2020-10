Giro d’Italia 2020: tappa 17 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 17 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la quattordicesima tappa, Conegliano-Valdobbiadene, una crono individuale che si svolgerà tutta in Veneto, in provincia di Treviso, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.45, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Tappa 14 Conegliano-Valdobbiadene

Tappa 14: tappa a cronometro molto impegnativa sullo sfondo dei vigneti del Prosecco. La tappa lunga 34.1 km impegnativi, con un GPM dopo soli 7 km circa con pendenze fino al 19% (Muro di Ca’ del Poggio). La parte successiva e tutto un continuo di saliscendi e serpeggiamenti tra le colline su strade mediamente ristrette dal fondo in ottimo stato.

Ultimi 3 km in discesa fino ai 400 m dall’arrivo. Ai 750 m curva impegnativa a sinistra seguita ai 500 (ancora in discesa) da una curva a destra che con la successiva ai 400 m immette nel rettilineo finale di 300 m al 5.5%, su asfalto di larghezza 6 m.

Immagine e info tecniche via sito uffciale.