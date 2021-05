Giro d’Italia 2021: tappa 9 maggio in streaming e diretta tv

Oggi, 9 maggio 2021, prenderà il via il Giro d’Italia 2021 con la seconda tappa, Stupinigi-Novara, in onda in diretta sulle reti Rai, per la prima volta integralmente, dal primo all’ultimo dei 3500 km totali che lo compongono. Un giro che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha preso il via regolarmente nel mese di maggio. La 104esima edizione durerà 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.20 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.50, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Stupinigi-Novara

Tappa 2: tappa pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale. Si percorrono le strade dell’hinterland torinese fino a raggiungere l’Astigiano dove si superano alcune brevi salite (Montechiaro d’Asti classificato GPM). La seconda metà è perfettamente piatta su strade ampie e rettilinee fino all’arrivo. Ultimi chilometri tutti piatti. Si superano alcune rotatorie e l’ultima curva (verso destra) è a circa 1500 m dall’arrivo. L’ultimo chilometro è interamente su strada ampia ed è caratterizzato da un saliscendi in sottopasso e ai 700 m da un breve restringimento per superare una rotatoria. Rettilineo su asfalto.