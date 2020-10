Giro d’Italia 2020: tappa 10 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 10 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con l’ottava tappa, Giovinazzo-Vieste, che si svolgerà in Puglia, tra le provincie di Bari, BAT e Foggia, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 11.35, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa (alle 16.30 circa).

Giro d’Italia 2020: tappa Giovinazzo-Vieste

Tappa 8: tappa mista, con la prima parte sostanzialmente pianeggiante, seguita dalla seconda molto più impegnativa sul Gargano. Da Giovinazzo fino a Manfredonia la corsa si mantiene su strade rettilinee lungo la costa adriatica. Dopo Manfredonia l’altimetria cambia nettamente: si scala la salita di Monte Sant’Angelo e quindi si percorre l’intera panoramica in un continuò saliscendi costellato da innumerevoli curve fino a Vieste.

Circuito finale di 14.5 km con nella prima parte l’impegnativo strappo di via Saragat di circa 1 km con un lungo tratto attorno al 15-17% seguito da un lungo falsopiano a scendere fino a ritornare sulla costa per percorrere gli ultimi due km pianeggianti fino all’arrivo. Rettilineo finale di 1000 m su asfalto (largh. 7.5 m)

Immagine e info tecniche via sito uffciale.