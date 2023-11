GialappaShow del 6 novembre su Tv8: tutti gli ospiti

Lunedì 6 novembre il duo della Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’ausilio del Mago Forest propone una nuova puntata di GialappaShow. Vediamo insieme ospiti di questa quarta puntata e dove vederla. Quante puntate sono.

GialappaShow 6 novembre: ospiti

Oltre all’attesissimo Marcello Cesena – il Jean Claude di “Sensualità a corte”, impegnato anche in Monster Chef – troveremo naturalmente Ubaldo Pantani nei panni di Flavio Insinna per 4 Funerali e di Filippo Bisciglia per la parodia di Tentescion Ailand.Poi Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Toni Bonji ed Alessandro Betti (Fachiro Tandoori) e il mago Forest che intervisterà l’attrice Greta Scarano. Troveremo poi Toni Bonji, Gigi & Ross che fanno Colapesce e Dimartino e Valerio Lundini al citofono.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda contemporaneamente su Tv8 e Sky1 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e su Tv8 sarà immediatamente replicato alle ore 23,50 (per chi si fosse perso qualcosa).