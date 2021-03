Italia’s Got Talent 2021, Riccardo Pace (foto e video)

Nella settima puntata del 17 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Riccardo Pace, studente di Palermo che vuole diventare ingegnere informatico. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

Riccardo si è definito un percussionista con le mani ed, in effetti, le ha suonate premendole una sull’altra, riuscendo a tenere il ritmo e far ridere la giuria. Per lui, due sì e due no.

A questo link, il video dell’esibizione.