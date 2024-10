Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Gemini Man. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gemini Man – Trama

Diretto dal regista premio Oscar Ang Lee, “Gemini Man” è un film d’azione che ti terrà col fiato sospeso. La pellicola esplora temi come la clonazione, l’identità e la lealtà, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di suspense.

Will Smith interpreta Henry Brogan, un esperto assassino che decide di ritirarsi dalla sua pericolosa attività. Tuttavia, la sua tranquillità viene interrotta quando viene inseguito da un misterioso giovane agente che sembra conoscere ogni sua mossa. Ben presto, Henry scopre che il suo inseguitore non è altro che una versione più giovane e più forte di sé stesso, un clone creato in laboratorio per eliminarlo.

Inizia così una caccia all’uomo senza precedenti, dove Henry dovrà mettere alla prova le sue abilità e la sua intelligenza per sfuggire al suo clone e svelare la verità dietro questa pericolosa cospirazione.

Gemini Man – Cast

Will Smith nei doppi ruoli di Henry Brogan e Junior: l’attore interpreta sia l’assassino esperto che il suo clone, mettendo in mostra le sue straordinarie capacità interpretative.

Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Danny Zakarewski: un agente che aiuta Henry nella sua lotta per la sopravvivenza.

Clive Owen nel ruolo di Clayton Verris: il misterioso creatore del clone.

Benedict Wong nel ruolo del Barone: un personaggio enigmatico che nasconde molti segreti.