Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 1 novembre 2022

Stasera, 1 novembre 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna, ci si chiederà: chi fa affari sulla pelle degli italiani? Dal caro energia, alla sanità.

In tema di bollette, spazio all’ideologia green che, pur di avviare la transizione energetica in fretta, non vuole che si utilizzino le fonti energetiche solite e questo impatta sull’economia sia dei cittadini ma soprattutto di piccole e grandi imprese, spesso costrette a chiudere, come la storia di un gruppo di pescatori di gambero rosso, costretti a cessare la loro attività a causa della costruzione di un parco eolico. E mentre si cerca di diminuire la dipendenza dalla Russia per l’importazione di gas, aumenta quella dalla Cina da cui il nostro paese acquista un numero sempre più ingente di batterie.

In tema salute, spazio a un’inchiesta sulle cooperative che mettono a disposizione degli ospedali personale medico che non rispetta lo standard di qualità necessario. E ancora, un reportage sull’allarme sicurezza in Italia, con la vicenda di un barista romano che ha deciso di denunciare alcune persone appartenenti al clan dei Casamonica, senza però essere tutelato dallo Stato. Infine, tutti gli aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case seguite dal programma.

Fuori dal Coro in streaming

