Fratelli Caputo, location: dove è stata girata e dov’è Roccatella?

Ha preso il via in prima serata su Canale5 la fiction Fratelli Caputo, che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Una serie prodotta da Ciao Ragazzi!, con il sostegno della Apulia Film Commission, ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri.

Nino Frassica interpreta Nino, mentre Cesare Bocci è Alberto, due uomini che non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome, essendo fratellastri. Sono infatti entrambi figli di Calogero Caputo, un uomo siciliano che prima ha messo su famiglia nella terra d’origine, ma poi si è trasferito a Milano per lavoro e lì ha avuto un altro figlio.

La fiction, oltre che ad una storia divertente, colpisce per le bellissime location. Contrariamente a quanto si può però pensare – essendo ambientata a Roccatella, paese siciliano -, è stata girata in Puglia, più precisamente nella zona di Nardò, nel Salento, area sempre più gettonata per i prodotti seriali nostrani.

Fratelli Caputo: come vederlo in streaming

Le puntate della fiction Fratelli Caputo sono visibili in streaming durante la messa in onda su Canale5 a questo link, mentre in seguito si potranno rivedere in ogni momento sulla pagina di Mediaset Play a questo link.