Fratelli Caputo: il cast (gallery)

Stasera, mercoledì 23 dicembre 2020, inizierà in prima serata su Canale5 la fiction Fratelli Caputo, un nuovo prodotto seriale che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci, prodotta da Ciao Ragazzi!, con il sostegno della Apulia Film Commission, ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri.

Nel cast, oltre ai già citati Nino Frassica e Cesare Bocci, troviamo: Sara D’Amario, Aurora Quattrocchi, Riccardo De Rinaldis, Giorgia Boni, Riccardo Antonaci, Giancarlo Commare, Anna Teresa Rossini, Carmela Vincenti, Francesco Guzzo, Andrea Vitalba. La fiction vede anche la partecipazione straordinaria di Red Canzian.

Nino Frassica interpreta Nino, mentre Cesare Bocci è Alberto, due uomini che non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome. Sì, perché i due sono fratellastri, entrambi figli di quel Calogero Caputo – ormai deceduto – che è stato sindaco di Roccatella e che in quel paesino siciliano ha sposato Agata (Aurora Quattrocchi) ed ha avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, in viaggio per lavoro a Milano ha conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini), da lei ha avuto il secondo figlio, Alberto, e in Sicilia non è mai più tornato…

Fratelli Caputo: come vederlo in streaming

Le puntate della fiction Fratelli Caputo sono visibili in streaming durante la messa in onda su Canale5 a questo link, mentre in seguito si potranno rivedere in ogni momento sulla pagina di Mediaset Play a questo link.