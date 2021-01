La prima stagione di Fratelli Caputo, in conclusione l’8 gennaio 2021 su Canale 5, può considerarsi un discreto successo per la rete. La media delle prime tre puntate andate in onda è stata di 2,9 milioni di telespettatori (share del 12,7%).

Un risultato che non fa gridare al successo ma che per la fiction Mediaset non è neanche da buttare via, considerato che questo settore sta faticando non poco negli ultimi anni. Anche per questo, Mediaset potrebbe decidere di rinnovare Fratelli Caputo per una seconda stagione.

Gli spunti ci sarebbero: in quanto comedy familiare, il racconto dei battibecchi tra Alberto (Cesare Bocci) e Nino Caputo (Nino Frassica) potrebbe offrire nuovi risvolti e sorprese e, perché no, nuovi personaggi. Le situazioni comiche, insomma, non mancherebbero.

Resta da capire non solo se Mediaset sarebbe d’accordo, ma anche se Bocci e Frassica sarebbero disponibili a tornare a vestire i panni dei due protagonisti e se i loro impegni su altri set glielo potrebbero consentire, dando così la possibilità di realizzare una seconda stagione.