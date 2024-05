Eurovision 2024: orari e scaletta prima semifinale

Seguici su Whatsapp - Telegram

L’Eurovision Song Contest 2024 inizierà ufficialmente stasera, 7 maggio, con la prima semifinale in diretta dalla Malmö Arena di Malmö, in Svezia, nazione vincitrice della scorsa edizione. La serata sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 21, commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

In questa prima semifinale della 68ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 15 i brani in gara, su 37 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Manco con il brano La Noia.

Nella prima semifinale potranno votare anche Germania, Regno Unito, Svezia, due dei maggiori contributori EBU e il paese ospitante, qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 15 canzoni in gara.

Esc 2024: scaletta prima semifinale in ordine di uscita

1. Cipro – Silia Kapsis con Liar

2. Serbia – Teya Dora con Ramonda

3. Lituania – Silvester Belt con Luktelk

4. Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

5. Ucraina – Al’ona Al’ona & Jerry Heil con Teresa & Maria

6. Polonia – Luna con The Tower

7. Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

8. Islanda – Hera Björk con Scared of Heights

9. Slovenia – Raiven con Veronika

10. Finlandia – Windows95man feat. Henri Piispanen con No Rules!

11. Moldavia – Natalia Barbu con In the Middle

12. Azerbaigian – Fahree feat. İlkin Dövlətov con Özünlə apar

13. Australia – Electric Fields con One Milkali (One Blood)

14. Portogallo – Iolanda con Grito

15. Lussemburgo – Tali con Fighter