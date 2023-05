Eurovision 2023: orari e scaletta seconda semifinale

L’Eurovision Song Contest 2023 continuerà stasera, 11 maggio, con la seconda semifinale in diretta da Liverpool, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai2a partire dalle 21, commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La manifestazione si tiene alla Liverpool Arena perché l’Ucraina, vincitrice dell’edizione precedente, è stata dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa dell’invasione russa.

In questa seconda semifinale della 67ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 16 i brani in gara, su 37 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni con il brano Due Vite.

Nella prima semifinale potranno votare anche voteranno anche Regno Unito, Spagna e Ucraina, due dei maggiori contributori EBU e la nazione vincitrice della scorsa edizione (anche se non ospitante), qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 16 canzoni in gara.

Esc 2023: scaletta seconda semifinale in ordine di uscita

1. Danimarca: Reiley – Breaking My Heart

2. Armenia: Brunette – Future Lover

3. Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

4. Estonia: Alika – Bridges

5. Belgio: Gustaph – Because of You

6. Cipro: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

7. Islanda: Diljá – Power

8. Grecia: Victor Vernicos – What They Say

9. Polonia: Blanka – Solo

10. Slovenia: Joker Out – Carpe diem

11. Georgia: Iru – Echo

12. San Marino: Piqued Jacks – Like an Animal

13. Austria: Teya & Salena – Who the Hell Is Edgar?

14. Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Lituania: Monika Linkytė – Stay

16. Australia: Voyager – Promise