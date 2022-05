Eurovision 2022: scaletta finale in ordine di uscita

L’Eurovision Song Contest 2022 tornerà in onda stasera, 14 maggio, con la finale in diretta da Torino, che sarà trasmessa in tv su Rai1a partire dalle 21 (anteprima con inizio alle 20.30), commentata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, dal GlassBox posizionato davanti il PalaOlimpico.

A condurre invece la serata all’interno del PalaOlimpico saranno invece ancora Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che si alterneranno sul palco torinese. Previsti anche tanti ospiti: i Maneskin, vincitori della scorsa edizione che ha permesso all’Italia di ospitare l’evento e Gigliola Cinquetti, storica vincitrice dell’Eurovision Song Contest nel 1964.

In questa finale, saranno 25 i brani in gara, sui 40 brani totali che hanno rappresentato le televisioni pubbliche di altrettanti paesi. 20 brani si sono qualificati nelle due semifinali, mentre 5 tra cui l’Italia, sono i maggiori rappresentanti EBU, qualificati di diritto alla finale. Ricordiamo che l’Italia partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, con il brano Brividi.

Esc 2022: scaletta finale in ordine di uscita

01: Repubblica Ceca – We Are Domi – Lights Off

02: Romania – WRS – Llámame

03: Portogallo – Maro – Saudade, saudade

04: Finlandia – The Rasmus – Jezebel

05: Svizzera – Marius Bear – Boys Do Cry

06: Francia – Alvan & Ahez – Fulenn

07: Norvegia – Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

08: Armenia – Rosa Linn – Snap

09: Italia – Mahmood & Blanco – Brividi

10: Spagna – Chanel – sSloMo

11: Paesi Bassi – S10 – De diepte

12: Ucraina – Kalush Orchestra – Stefania

13: Germania – Malik Harris – Rockstars

14: Lituania – Monika Liu – Sentimentai

15: Azerbaigian – Nadir Rüstəmli – Fade to Black

16: Belgio – Jérémie Makiese – Miss You

17: Grecia – Amanda Geōrgiadī Tenfjord – Die Together

18: Islanda – Systur – Með hækkandi sól

19: Moldavia – Zdob și Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

20: Svezia – Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21: Australia – Sheldon Riley – Not the Same

22: Regno Unito – Sam Ryder – Space Man

23: Polonia – Ochman – River

24: Serbia – Konstrakta – In corpore sano

25: Estonia – Stefan – Hope