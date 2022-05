Eurovision 2022: orari e scaletta seconda semifinale

L’Eurovision Song Contest 2022 tornerà in onda stasera, 12 maggio, con la seconda semifinale in diretta da Torino, che sarà trasmessa in tv su Rai1a partire dalle 20.30, commentata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, dal GlassBox posizionato davanti il PalaOlimpico. A condurre la serata, come tutti ormai sappiamo, saranno invece Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che si alterneranno sul palco torinese.

In questa seconda semifinale della 66ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 18 i brani in gara, su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco con il brano Brividi.

Nella seconda semifinale potranno votare anche Germania, Regno Unito e Spagna, tre dei maggiori contributori EBU (gli altri sono Francia e Italia, che hanno votato nella prima semifinale), qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 18 canzoni in gara.

Esc 2022: scaletta seconda semifinale in ordine di uscita

01: Finlandia – The Rasmus – Jezebel

02: Israele – Michael Ben David – I.M

03: Serbia – Konstrakta – In corpore sano

04: Azerbaigian – Nadir Rüstəmli – Fade to Black

05: Georgia – Circus Mircus – Lock Me In

06: Malta – Emma Muscat – I Am What I Am

07: San Marino – Achille Lauro – Stripper

08: Australia – Sheldon Riley – Not the Same

09: Cipro – Andromache – Ela

10: Irlanda – Brooke – That’s Rich

11: Macedonia del Nord – Andrea – Circles

12: Estonia – Stefan – Hope

13: Romania – WRS – Llámame

14: Polonia – Ochman – River

15: Montenegro – Vladana – Breathe

16: Belgio – Jérémie Makiese – Miss You

17: Svezia – Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18: Repubblica Ceca – We Are Domi – Lights Off