Eurovision 2022: orari e scaletta prima semifinale

L’Eurovision Song Contest 2022 inizierà ufficialmente stasera, 10 maggio, con la prima semifinale in diretta da Torino, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai1a partire dalle 20.30, commentata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico dal GlassBox posizionato davanti il PalaOlimpico. A condurre la serata, come tutti ormai sappiamo, saranno invece Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che si alterneranno sul palco torinese.

In questa prima semifinale della 66ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 17 i brani in gara (la Russia, 17esimo partecipante, è stata esclusa), su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco con il brano Brividi.

Nella prima semifinale potranno votare anche Francia e Italia, due dei maggiori contributori EBU (l’Italia è anche la nazione ospitante), qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 17 canzoni in gara.

Esc 2022: scaletta prima semifinale in ordine di uscita

01: Albania- Ronela Hajati – Sekret

02: Lettonia – Citi Zēni – Eat Your Salad

03: Lituania – Monika Liu – Sentimentai

04: Svizzera – Marius Bear – Boys Do Cry

05: Slovenia – LPS – Disko

06: Ucraina – Kalush Orchestra – Stefania

07: Bulgaria – Intelligent Music Project – Intention

08: Paesi Bassi – S10 – De diepte

09: Moldavia – Zdob și Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

10: Portogallo – Maro – Saudade, saudade

11: Croazia – Mia Dimšić – Guilty Pleasure

12: Danimarca – Reddi – The Show

13: Austria – Lum!x feat. Pia Maria – Halo

14: Islanda – Systur – Með hækkandi sól

15: Grecia – Amanda Geōrgiadī Tenfjord – Die Together

16: Norvegia – Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

17: Armenia – Rosa Linn – Snap