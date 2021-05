Eurovision 2021: scaletta finale in ordine di uscita

L’Eurovision Song Contest 2021 tornerà stasera, 22 maggio, con la finale in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam (Paesi Bassi), che sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 a partire dalle 20.35, con il commento in diretta di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Sarà invece Carolina di Domenico, in qualità di portavoce, a collegarsi con l’Arena per comunicare al resto d’Europa i voti dell’Italia.

Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si a aggiungeranno stasera i Paesi Bassi (che ospitano l’evento) e i “Big five”, qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La gara canora prevede un televoto in diretta ed il voto di una giuria di esperti, composta da 5 membri che hanno espresso le loro preferenze da Roma, in presenza di un notaio, durante le prove generali che hanno preceduto la seconda semifinale e la finale.

Esc 2021: scaletta finale 22 maggio

01 Cipro: Elena Tsagkrinou – El diablo

02 Albania: Anxhela Peristeri – Karma

03 Israele: Eden Alene – Set Me Free

04 Belgio: Hooverphonic – The Wrong Place

05 Russia: Maniža – Russian Woman

06 Malta: Destiny – Je me casse

07 Portogallo: The Black Mamba – Love Is on My Side

08 Serbia: Uragano – Loco Loco

09 Regno Unito: James Newman – Embers

10 Grecia: Stefania – Last Dance

11 Svizzera: Gjon’s Tears – Tout l’univers

12 Islanda: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

13 Spagna: Blas Cantó – Voy a quedarme

14 Moldavia: Natalia Gordienko – Sugar

15 Germania: Jendrik Sigwart – I Don’t Feel Hate

16 Finlandia: Blind Channel – Dark Side

17 Bulgaria: Victoria – Growing Up is Getting Old

18 Lituania: The Roop – Discoteque

19 Ucraina: Go_A – Šum

20 Francia: Barbara Pravi – Voilà

21 Azerbaigian: Efendi – Mata Hari

22 Norvegia: Tix – Fallen Angel

23 Paesi Bassi: Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

24 Italia: Måneskin – Zitti e buoni

25 Svezia: Tusse – Voices

26 San Marino: Senhit feat. Flo Rida- Adrenalina