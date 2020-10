Elisa Isoardi infortunata: Ballando 24 ottobre 2020 (video e gallery)

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 24 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttrice Elisa Isoardi con lo storico ballerino Raimondo Todaro. Purtroppo i problemi della settimana scorsa si sono accentuati e la Isoardi ha ricevuto lo stop al ballo, anche se ha deciso di non demordere e quindi, con gamba fasciata e senza la possibilità di appoggiare, ha voluto esibirsi lo stesso. Per la coppia una sensuale coreografia di Moderno sulle note di Io per lei dei Camaleonti.

Elisa Isoardi: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Secondo la Lucarelli, questa è l’unica coppia che, pur ballando, è una vera coppia. La Smith ha sottolineato come il Moderno non sia un ballo standard e quindi lasci più libertà nelle coreografie. Il voto per i due – sebbene un giudizio sia stato difficile – è stato di 37 punti, con un 10 di Mariotto.

A voi il video dell’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Elisa Isoardi – 24 ottobre 2020 IN ARRIVO