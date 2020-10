Vittoria Schisano: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery)

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Vittoria Schisano e dal ballerino Marco De Angelis, new entry del programma, che ha già ballato però nello stesso format all’estero. La coppia ha ballato una Rumba sulle note della canzone Quello che le donne non dicono, di Fiorella Mannoia.

Vittoria Schisano: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera la Schisano ha portato a casa una bellissima performance, molto sensuale e sentita, anche se qualche giurato ha criticato il suo essere sempre “allo stesso livello”, seppur buono. Il voto totale della coppia è stato di 37 punti.

A voi il video dell’esibizione di Vittoria Schisano e Marco De Angelis di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Vittoria Schisano – Rumba 3 ottobre 2020 IN ARRIVO