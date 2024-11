Questa sera, venerdì 8 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia 1, va in onda Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri – Trama

In questo avventuroso film fantasy, ispirato al famosissimo gioco di ruolo, seguiamo le gesta di un gruppo di improbabili eroi. Al centro della storia troviamo Edgin, un ladro affascinante e carismatico, che si unisce a una variopinta compagnia di avventurieri per compiere un’impresa epica e pericolosa: recuperare un’antica reliquia.

Insieme con Edgin, troveremo:Holga, una guerriera robusta e pragmatica, che non le manda a dire. Simon, un giovane stregone dall’indole truffaldina. Doric, una druida tiefling, capace di trasformarsi in diverse creature.

Il loro viaggio li porterà ad affrontare pericoli innumerevoli, creature mostruose e intrecci inaspettati, tutto in nome del recupero della reliquia che potrebbe cambiare il destino del loro mondo.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri – Cast

Chris Pine interpreta Edgin, il ladro carismatico e leader del gruppo.

Michelle Rodriguez dà vita a Holga, la guerriera dal cuore d’oro.

Regé-Jean Page veste i panni di un paladino dal passato misterioso.

Justice Smith interpreta Simon, lo stregone truffaldino.

Sophia Lillis è Doric, la giovane druida.

Hugh Grant interpreta un potente mago oscuro, antagonista della storia.

