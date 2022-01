Domenica In: ospiti 30 gennaio 2022

Oggi, 30 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Loretta Goggi sarà la protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra vita privata e carriera, fino ai suoi recenti successi come attrice di fiction e serie tv. A due giorni dal Festival di Sanremo 2022, tornerà il talk dal titolo Tutti pazzi per Sanremo, con Ron – che canterà i brani Vorrei incontrati fra cent’anni e Almeno pensami – , Bobby Solo – con alcuni suoi successi di Sanremo -, Shel Shapiro e Teo Teocoli, che ricorderà il Sanremo del 2000 che lo ha visto protagonista con Fabio Fazio e Luciano Pavarotti. In collegamento dal Teatro Ariston di Sanremo, Giovanna Civitillo proporrà alcune curiosità e anticipazioni sul Festival. Pierpaolo Pretelli si esibirà infine interpretando il brano Certe notti, di Ligabue.

Per lo spazio covid e vaccini, in studio: il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il prof. Matteo Bassetti, infettivologo dell’ Ospedale San Martino di Genova, il Governatore della regione Puglia Michele Emiliano e il cantante Roby Facchinetti, che si esibirà con la canzone Rinascero’ rinascerai, scritta insieme a Stefano D’ Orazio in piena emergenza covid nel marzo 2020; in collegamento: Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Parigi.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.