Domenica In: ospiti 30 aprile 2023

Oggi, 30 aprile 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Carolyn Smith, la celebre presidente di giuria di Ballando con le stelle, si racconterà tra carriera e vita privata, parlando della sua grande passione per la danza e della ‘Sensual Dance Fit’, da lei ideata per aiutare tante donne a credere in sé stesse e superare i momenti di difficoltà dovuti a motivi di salute.

Leda Bertè, sorella della indimenticabile Mia Martini, sarà in studio per ricordare Mimì, scomparsa prematuramente il 12 maggio 1995 a soli 47 anni. Con lei anche Enzo Gragnaniello, che si esibirà cantando il celebre brano “Cumm’è”, scritta da Gragnaniello e portata al successo nel 1992 da Mia Martini e Roberto Murolo.

Claudia Gerini ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua carriera, della sua vita affettiva e del suo ruolo di mamma, contenuti nel romanzo autobiografico ‘Se chiudo gli occhi’. Marco Bocci e Laura Chiatti saranno in studio per presentare il film ‘La caccia’, per la regia di Marco Bocci, un thriller avvincente nel quale per la prima volta Laura Chiatti è diretta dal marito.

Per la musica, Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile Pierangelo Bertoli, si esibirà in un duetto ‘virtuale’ con il padre cantando il brano ‘Pescatore’. Non mancheranno alcuni collegamenti con Piazza Plebiscito a Napoli, per seguire i festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto del Napoli a distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto, vinto con Diego Armando Maradona.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.