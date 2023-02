Domenica In: ospiti 5 febbraio 2023

Oggi, 5 febbraio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti che interverranno in studio per interviste e racconti inediti.

Al centro della puntata ci sarà il Festival di Sanremo, che inizierà martedì 7 febbraio su Rai1. Saranno ospiti i cantanti Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, i New Trolls, i Jalisse, Francesca Alotta e Oliver Skardy (ex leader dei Pitura Freska) e si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi.

In qualità di opinionisti ci saranno Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Adriano Aragozzini, direttore artistico del Festival dal 1989 al 1993. Pierpaolo Pretelli si esibirà in una delle sue performance più riuscite a ‘Tale e Quale Show’ imitando il cantante Irama. Daniele Ivaldi, storico chitarrista di Shel Shapiro, presenterà in anteprima il brano “Felici e contenti”, nel quale si esibirà insieme a Nico Di Palo, voce storica dei New Trolls.

Patrizia Reitano, moglie di Mino Reitano, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro lunga storia d’amore e il grande successo di uno dei cantautori più amati, scomparso nel 2009. Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.