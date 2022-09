Domenica In: ospiti 25 settembre 2022

Oggi, 25 settembre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

In apertura Milly Carlucci presenterà il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai1. A seguire troveremo Luciana Littizzetto, in studio per un’intervista sulla sua carriera e per annunciare la nuova edizione di Che tempo che fa, che ripartirà domenica 9 ottobre su Rai 3.

Elodie racconterà la nuova avventura che la vede protagonista nel film Ti mangio il cuore, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e uscito nelle sale il 22 settembre. Francesco Gabbani si esibirà in un medley di successi accompagnato in studio dalla sua band. Lino Guanciale svelerà i segreti di Sopravvissuti, la nuova serie di Rai1 in onda dal 3 ottobre, per la regia di Carmine Elia. Il regista Pupi Avati infine interverrà con Sergio Castellitto per presentare il suo Dante, in uscita al cinema il 29 settembre.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.