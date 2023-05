Domenica In: ospiti 21 maggio 2023

Oggi, 21 maggio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. La puntata si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per un aggiornamento sulla grave situazione nelle zone colpite dalla alluvione di questi giorni.

Nella puntata, inoltre, Marcella Bella, si racconterà tra carriera e vita privata e si esibirà in un medley dei suoi successi, mentre Rossana Luttazzi ripercorrerà, tra aneddoti e filmati, la sua bellissima storia d’amore con l’indimenticabile Lelio Luttazzi al quale ha dedicato il libro ‘Una storia d’ amore e di lucida follia’. Con lei in studio anche Minnie Minoprio, che si esibirà cantando “Vecchia America”, un grande successo del 1951 di Lelio Luttazzi.

Massimiliano Ossini, conduttore di ‘Uno Mattina’ e ‘Linea Bianca’, protagonista di una stagione positiva su Rai1, sarà poi al centro di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e famiglia. Per lui, a sorpresa, interverranno le due figlie Carlotta e Melissa. Spazio alla musica con Fabrizio Moro, che canterà il brano “Tutta la voglia di vivere”, tratto dal suo nuovo album ‘La mia voce vol.2’, mentre Ronn Moss, accompagnato dalla sua band, si esibirà con il nuovo singolo “Just a little”.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.