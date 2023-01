Domenica In: ospiti 22 gennaio 2023

Oggi, 22 gennaio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti che interverranno in studio per interviste e racconti inediti.

In apertura una lunga pagina dedicata all’indimenticabile Gina Lollobrigida, che si è spenta in una clinica romana lo scorso lunedì, all’età di 95 anni. In studio con Mara Venier, il collaboratore della “Lollo”, Andrea Piazzolla, il manager Adriano Aragozzini, l’attrice Giovanna Ralli, l’avvocato Antonio Ingroia e il cardiologo che l’ha curata negli ultimi anni, il Prof. Francesco Ruggiero.

A seguire, uno spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Mal, Sandro Giacobbe, I Jalisse e Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi, mentre in qualità di opinionisti, interverranno Marino Bartoletti e Francesca Barra.

Nel corso della puntata un ricordo anche di Domenico Modugno,+ con la moglie Franca Gandolfi, che gli è stata accanto per oltre 40 anni e dal quale ha avuto tre figli Marco, Massimo e Marcello. Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.