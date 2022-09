Domenica In: ospiti 11 settembre 2022

Oggi, 11 settembre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Loretta Goggi farà il suo personale in bocca al lupo a Mara Venier in occasione della sua quattordicesima edizione, che supera le tredici condotte da Pippo Baudo. Ci sarà poi Alberto Matano, che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno sia Mara Venier, che Loretta Goggi.

Ci sarà anche uno spazio contro la violenza sulle donne: in studio, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, verrà Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato. Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette “A occhio e quanto basta”, con lei il marito Claudio Santamaria.

Mara Maionchi si collegherà dalla Sede Rai di Milano per presentare il nuovo programma di Rai 2 Nudi per la vita, in studio i 5 attori protagonisti delle prime due puntate: Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca, Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli. Pierluigi Diaco infine presenterà il suo nuovo programma quotidiano, Bella ma’. Nel corso della puntata ci sarà anche un breve spazio per ricordare la Regina Elisabetta II.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.