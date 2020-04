Doc, la trama dell’ultima (per ora) puntata

Il 16 aprile 2020, su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Doc-Nelle tue mani, la fiction che s’ispira alla storia realmente accaduta di Pierdante Piccioni, medico che dopo un incidente ha perso memoria di dodici anni di vita, trovandosi così costretto a dover ripartire da zero nel lavoro e nei rapporti con le persone che conosce. Questa puntata è l’ultima che va in onda in queste settimane, non è il finale di stagione: le riprese sono state interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus, ma il set riaprire non appena possibile per girare le ultime puntate, che andranno in onda in autunno.

Ad interpretare il protagonista è Luca Argentero, che dà volto ad Andrea Fanti, ma al suo fianco troviamo anche Matilde Gioli (Giulia), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Giovanni Scifoni (Enrico) e Sara Lazzaro (Agnese). Tutti nei panni di medici alle prese, oltre che con i casi di puntata, anche con le loro vite.

Doc-Nelle tue mani, l’ultima puntata

Primo episodio: Like

L’arrivo in reparto di Carolina (Beatrice Grannò), colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che insieme dovranno superare per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba (Silvia Mazzieri) non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo (Pierpaolo Spollon).

Secondo episodio: Il giuramento di Ippocrate

Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel (Alberto Malanchino) nella cura di un paziente, mentre Elisa (Simona Tabasco) e Riccardo sono alle prese con un aspirante astronauta.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Drammatico”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.