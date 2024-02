Doc – Nelle tue mani 3: trama puntata 22 febbraio

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 22 febbraio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1 va in onda in prima tv la sesta puntata (episodi 11-12) della serie tv Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate quante puntate sono.

Trama puntata 22 febbraio

Episodio 11: “Lontani”

Le parole di Agnese (Sara Lazzaro) l’hanno allontanata da Andrea (Luca Argentero). Lui, già provato dalla mancanza di Giulia (Matilde Gioli), impegnata a Roma per la sua ricerca, si ritrova a dover gestire anche questa nuova tensione.

In reparto la situazione è al limite. Teresa (Elisa De Eusanio) si trova ad affrontare un’emergenza: trovare un posto per la figlia di Diana, una donna che Andrea ha rincontrato dopo anni. La ragazza è ricoverata, ma la madre nutre dubbi sulla sua reale necessità di cure.

Anche Elisabetta, paziente seguita da Damiano, viene ammessa in reparto. I suoi malesseri, protrattisi per diversi giorni, potrebbero essere il sintomo di un problema ben più grave di quanto si pensi.

Episodio 12: “La scossa”

Un violento terremoto colpisce l’Ambrosiano, seminando il panico tra i pazienti e il personale. Lin (Elisa Wong) è terrorizzata: non sa se la sua famiglia è al sicuro. Intanto, Ric (Pierpaolo Spollon) prende una decisione definitiva sulla proposta di Laura, la nuotatrice paralimpica.

Federico (Giacomo Giorgio) si trova ad affrontare un intervento delicato per cui non si sente completamente preparato. La tensione è alle stelle.

Nel frattempo, un incontro inaspettato rischia di far crollare il castello di bugie di Martina (Laura Cravedi).

Giulia (Matilde Gioli), appena rientrata da Roma, si ritrova a gestire il caos in reparto. Doc (Luca Argentero) è rimasto bloccato in un ascensore con una paziente incinta in gravi condizioni. La sua tempestività e il suo coraggio saranno necessari per salvarle entrambe.