Doc – Nelle tue mani, location: dov’è stato girato?

E’ l’ospedale la principale ambientazione di Doc-Nelle tue mani, la fiction in onda su Raiuno dal 26 marzo 2020 e con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Un medical drama a tutti gli effetti, che racconta la nuova vita di un Primario di Medicina Interna che ha perso memoria degli ultimi dodici anni di vita, trovandosi così a dover studiare quanto ha dimenticato e, soprattutto, a cambiare modo di approcciarsi con i suoi pazienti.

Ma dov’è stato girato Doc-Nelle tue mani? Numerose sono state le scene realizzate in uno studio, ovviamente, ma alcune riprese sono state anche effettuate tra Roma, Milano e Formello: qui sono state girate le scene che hanno visto il protagonista Andrea Fanti (Argentero) e gli altri personaggi interagire tra di loro e con i pazienti protagonisti dei casi di puntata.

In particolare, però, sono state effettuate anche delle riprese ospedaliere in due ospedali veri e propri, ovvero il Policlinico Universitario Campus Biomedico e l’Università Campus Biomedico di Roma. Queste due strutture, inoltre, hanno anche messo a disposizione le loro tecnologie per rendere la serie il più credibile possibile.