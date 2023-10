Da noi… a ruota libera, ospiti sesta puntata 22 ottobre 2023

Oggi, domenica 22 ottobre 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la sesta puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella sesta puntata, gli ospiti sono Veronica Pivetti, attrice, doppiatrice, conduttrice, scrittrice, tornata nelle librerie con “Rosa”, il suo nuovo romanzo che racconta una storia di emancipazione che sembra una favola dei giorni nostri con un’operatrice sociosanitaria peruviana come protagonista e Giovanni Floris, giornalista, conduttore, autore di numerosi libri, che ha da poco pubblicato l’ultimo dal titolo “L’essenziale. Appunti di un lettore avventuroso”, in cui condivide gli autori e le storie che hanno accompagnato la sua vita.

Poi Tosca D’Aquino, attrice e conduttrice, che torna tra i protagonisti della fortunata serie I Bastardi di Pizzofalcone, giunta alla quarta stagione, al via su Raiuno dal 23 ottobre e Serena Bortone, giornalista e conduttrice, in questa stagione alla guida, su Raitre, di Chesarà…, il doppio appuntamento del fine settimana in cui si intrecciano cultura, politica, musica e società.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.