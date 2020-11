Da noi… a ruota libera, puntata 22 novembre 2020: Anna Valle, Rosalinda Celentano, Elisa Isoardi e Gaspare Giacalone

Oggi, domenica 22 novembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda l’undicesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nell’undicesima puntata Francesca Fialdini intervisterà Anna Valle, per un ritratto inedito che prenderà forma attraverso il racconto dei luoghi della sua vita e gli occhi di chi l’ha conosciuta come Gianni Morandi e Neri Marcorè.

Inoltre, Rosalinda Celentano sarà ospite per la sua prima intervista in studio dopo l’esperienza a Ballando con Le Stelle. Ed ancora, una delle coppie più amate del programma di Milly Carlucci: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Dopo aver affrontato mille disavventure ed essere arrivati fino in finale, nel corso della puntata ripercorrano le tappe del percorso fatto insieme e prenderanno parte a un divertente gioco musicale.

Infine Gaspare Giacalone, Sindaco di Petrosino in provincia di Trapani, che fin dall’inizio della Pandemia si è messo concretamente a disposizione dei suoi cittadini fino ad arrivare pochi giorni fa ad accudire un gregge di pecore per aiutare un pastore in difficoltà.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.