Da noi a ruota libera, ospiti puntata 3 marzo 2024: Nek, Andrea De Pascalis, Gigi e Ross, Cristiana Capotondi e Riccardo Rossi

Oggi, domenica 3 marzo 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventunesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventunesima puntata, il primo degli ospiti della puntata sarà Nek, il cantautore di tanti successi tornato nelle vesti di conduttore con Dalla strada al palco, lo show, in onda su Raidue, che porta in tv il mondo degli artisti di strada; tra i concorrenti del programma c’è anche Andrea De Pascalis, vincitore dell’ultima puntata, che non si è lasciato abbattere dalle difficoltà e insegue il sogno di dedicare la sua vita alla musica.

Quindi Gigi e Ross, i due comici -all’anagrafe Luigi Esposito e Rosario Morra- reduci dal grande successo di Mad in Italy, protagonisti di tantissimi programmi tv e non solo, sono impegnati ora a teatro con lo spettacolo “Vico Sirene”.

Cristiana Capotondi, attrice, regista, sceneggiatrice, è invece la protagonista del film-tv, in onda il 5 marzo su Raiuno, Margherita delle stelle, un ritratto intimo ed emozionante che ripercorre la vita della grande astrofisica italiana Margherita Hack. In chiusura, Riccardo Rossi, tornato nella seconda serata di Raiuno con I Vinili di…, il programma in cui intervista personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, del giornalismo per ascoltare le loro storie e i loro 33 giri preferiti.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.