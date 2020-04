Da noi… a ruota libera, ospiti 19 aprile 2020

Oggi, domenica 19 aprile 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la ventottesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventottesima puntata, Francesca Fialdini ospiterà Nek, Alex Zanardi e Giancarlo Magalli. Inoltre, la conduttrice intervisterà anche Bianca Guaccero e Massimo Ghini. Non mancheranno, poi, le storie della gente comune, come quella di Anna Salvatori, infermiera di Norcia che si è trasferita a Bergamo per aiutare chi ne ha bisogno.

Sarà raccontata anche la storia di Pina Fimiani, che cucina cibi di qualità per gli operatori sanitari di Cuneo, e quella di Beppe Poldo Sciandra, autotrasportatore il cui lavoro permette all’Italia di andare avanti.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.