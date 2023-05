Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 28 maggio 2023: Rocío Muñoz Morales, Michele Guardì, Enrico Ruggeri e Tiberio Timberi

Oggi, domenica 28 maggio 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentesima puntata, in studio sono presenti Rocío Muñoz Morales, attrice, conduttrice e protagonista su Raiuno di Tutti i sogni ancora in volo, il nuovo show televisivo di Massimo Ranieri, in onda dal 26 maggio in prima serata; Michele Guardì, autore e regista di alcuni tra i più importanti programmi Rai, tra cui I Fatti Vostri; Enrico Ruggeri, cantautore e scrittore, che ripercorre, insieme a Francesca Fialdini, la sua carriera costellata di brani famosi interpretati da lui stesso e da altri big della musica italiana.

Sarà anche l’occasione per parlare di Dimentico, brano pubblicato ad aprile, che parla del morbo di Alzheimer e supporta il progetto Il Paese Ritrovato, della Meridiana Società Cooperativa Sociale di Monza, impegnata nella cura delle persone affette da questa malattia e con demenze. Ospite anche Tiberio Timperi, conduttore dal 19 giugno su Raiuno, della nuova edizione di Unomattina estate, che con lui, vedrà protagonisti anche Serena Autieri e Gigi Marzullo.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.