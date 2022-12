Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 25 dicembre 2022: Alexia, Enrico Brignano, Amii Stewart e don Marco Pozza

Oggi, domenica 25 dicembre 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la nona puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella decima puntata, in onda a Natale e che segna il ritorno del programma dopo la pausa per i Mondiali di Calcio, gli ospiti sono la cantante Alexia, che ha pubblicato l’album “My Xmas”, una raccolta di canzoni natalizie, e che, per l’occasione, si esibirà anche in studio; Enrico Brignano, attualmente impegnato a teatro con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu”, che si racconterà, parlando della sua carriera e della sua vita privata.

Presenti anche Amii Stewart, cantante dalla voce straordinaria, regina della dance music, che ripercorrerà i suoi successi, tra cui il duetto con Gianni Morandi “Grazie perché” e don Marco Pozza, Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova e autore di diversi libri tra cui, l’ultimo, “Chi dorme non piglia Cristo”.

Da noi… a ruota libera, streaming

