Da noi… a ruota libera, puntata 15 novembre 2020: Cristina D’Avena, Sergio Friscia, Giovanni Floris e Pierdante Piccioni

Oggi, domenica 15 novembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la decima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella decima puntata Francesca Fialdini intervisterà Cristina D’Avena, per la prima volta dopo la copertina del magazine dove si è mostrata in una veste nuova e che tanto ha fatto discutere e l’attore comico Sergio Friscia. Inoltre, il giornalista e scrittore Giovanni Floris che si racconterà in maniera inedita, ripercorrendo anche alcuni momenti legati alla sua adolescenza, e commenterà il risultato delle Elezioni Americane. Nel corso dell’intervista interverrà Pierdante Piccioni, primario di Lodi che ha ispirato la serie di successo Rai Doc- nelle tue mani, per fare il punto insieme sull’emergenza Covid che sta colpendo il nostro Paese.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.