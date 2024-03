Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Da Mimmo

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella quarta puntata della stagione, in onda giovedì 14 marzo, chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante Da Mimmo, nel New Jersey. Ecco com’è andata.

Puntata 8/4: Da Mimmo

Il Da Mimmo è un ristorante italiano situato a Dumont, nel New Jersey, e aperto da una famiglia di origini italiane. Lo staff è completamente improvvisato ad eccezione del bravissimo pizzaiolo Antonio che però deve fungere anche da manager di due cucine.

L’intervento di Ramsay

Il ristorante ha ben 500.000 dollari di debito e Antonio ha troppa pressione addosso perché di fatto deve fare tutto lui. Ramsay dopo aver ispezionato la cucina trovando quantità enormi di alimenti scaduti, rinnova il locale e il menu.

Da Mimmo oggi

Il finale ci riporta al Da Mimmo due mesi dopo. e le cose vanno a gonfie vele. I tre fratelli gestori collaborano tra loro e il menu è ottimo e apprezzato dalla clientela.

