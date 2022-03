Quattro matrimoni in Italia: orari e puntate in streaming

Torna stasera, venerdì 11 marzo 2022, in chiaro su TV8 – canale 8 del digitale terrestre – il reality Quattro matrimoni in Italia, la versione italiana del seguitissimo format internazionale Quattro matrimoni (Four Weddings), dove 4 spose si sfideranno nel giorno più importante della loro vita, per guadagnare un viaggio di nozze da sogno. Il programma, prodotto da Magnolia per Fox International Channels Italy, è andato in onda pochi mesi fa su Sky. La conduzione da questa stagione, la quinta, è di Costantino della Gherardesca.

In ogni episodio quattro agguerritissime spose – che non si conoscono tra di loro – si metteranno in competizione l’una con l’altra. In qualità di giudici, infatti, parteciperanno ai rispettivi matrimoni e saranno chiamate a commentare e, soprattutto, a dare un voto su quattro categorie principali: la location, il cibo, l’abito e l’evento in generale.

Il giorno più importante della loro vita, quindi, si trasformerà in una gara vera e propria, senza esclusione di colpi. Le quattro spose si differenziano tra loro per stili e gusti molto diversi, ma su un cosa sono tutte d’accordo: la convinzione che il proprio sia il matrimonio migliore.

Vedremo spose tradizionali e spose moderne, spose che non baderanno a spese e si concederanno cerimonie sfarzose e spose che, invece, opteranno per un matrimonio semplice e informale. Si passerà dai matrimoni a tema western a quelli in spiaggia, a quelli in stile romantic rock, principesco o caraibico.

Ci saranno anche gli sposi gay che, unitisi con rito civile in USA, festeggeranno in Italia con chi non ha potuto condividere il loro wedding day americano. In ogni caso, le 4 sfidanti dovranno dimostrare creatività e originalità nell’organizzare il matrimonio più indimenticabile, per convincere le altre di meritarsi la corona di “sposa migliore” e la romantica luna di miele in palio.

Appuntamento alle 22.30 su Tv8 con il primo episodio di Quattro matrimoni Italia.

Quattro matrimoni in Italia – Orari e Canale

La quinta stagione di Quattro matrimoni in Italia è andata in onda in prima tv su Sky e poi in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) ogni venerdì alle 22,45 circa.

Quattro matrimoni in Italia: Puntate in streaming

È possibile rivedere il programma in streaming sul Portale Now Tv a questo link. Subito dopo la puntata vengono infatti pubblicati tutti i video dei singoli episodi.