Crazy & Rich, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Crazy & Rich, una commedia romantica del 2018 diretta da Jon M. Chu e basata sull’omonimo romanzo di Kevin Kwan.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Crazy & Rich – Trama

Rachel Chu, un’economista americana di origine cinese, si reca a Singapore con il fidanzato Nick Young per partecipare al matrimonio del suo migliore amico. Durante il soggiorno, Rachel scopre che Nick proviene da una delle famiglie più ricche del paese e che lui stesso è un erede di un impero immobiliare.

Mentre si immerge nell’opulento mondo dell’alta società asiatica, Rachel dovrà affrontare le critiche della futura suocera, Eleanor, che la disapprova per le sue umili origini. Non solo, dovrà anche destreggiarsi tra le invidie e le gelosie degli altri invitati al matrimonio.

Riuscirà Rachel a conquistare il cuore di Nick e ad integrarsi in questa nuova realtà?

Crazy & Rich – Cast attori

Constance Wu nel ruolo di Rachel Chu

Henry Golding nel ruolo di Nick Young

Michelle Yeoh nel ruolo di Eleanor Young, la madre di Nick

Gemma Chan nel ruolo di Astrid Leong, la cugina di Nick

Awkwafina nel ruolo di Goh Peik Lin, l’amica di Rachel

Ken Jeong nel ruolo di Goh Wye Mun, il padre di Peik Lin

Lisa Lu nel ruolo di Shang Su Yi, la nonna di Nick

Sonoya Mizuno nel ruolo di Araminta Lee

Chris Pang nel ruolo di Colin Khoo

Jimmy O. Yang nel ruolo di Bernard Tai