Coronavirus, saltano altri tre programmi Mediaset

Continuano le modifiche di palinsesto delle reti Mediaset. Oggi, lunedì 9 marzo 2020, con una nota l’azienda di Cologno Monzese ha annunciato che nell’ottica di una maggiore offerta informativa legata all’attuale situazione sanitaria alcuni programmi non andranno in onda.

Così, in questa fase, saltano #CR4-La Repubblica delle Donne, Verissimo e Domenica Live, il tutto per rafforzare il lavoro delle testate dedicate all’attualità in diretta. I programmi di infotainment che rimarranno in onda, come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, si orienteranno verso i temi di stretta cronaca ed attualità.

In questo contesto, sarà Rete 4 a fare le parte del leone: la terza rete Mediaset, infatti, proporrà sette prime serate su sette dedicate all’attualità in diretta, coprendo quindi tutta la settimana ed offrendo al pubblico tutta l’informazione possibile.

La notizia giunge dopo l’annuncio della sospensione de Le Iene per la positività di un membro della redazione e di Quarta Repubblica, dopo che Nicola Porro è risultato positivo al test del Covid-19.