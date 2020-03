Quarta Repubblica non in onda: Nicola Porro positivo al Coronavirus

Un altro programma Mediaset si ferma a seguito dell’emergenza Coronavirus. Stiamo parlando di Quarta Repubblica, in onda il lunedì su Rete 4 e condotto da Nicola Porro. Proprio il giornalista è risultato infatti positivo al Covid-19 e, pertanto, ora si trova in isolamento domiciliare, esattamente come il resto della redazione del programma.

In misura del tutto precauzionale, quindi, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Quarta Repubblica: al suo posto, lunedì 9 marzo 2020, andrà in onda un’edizione speciale di Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, che così si allungherà oltre il suo solito orario. Porro sarà collegato da casa sua con la conduttrice.

Solo un giorno fa Mediaset aveva comunicato che Le Iene è stato sospeso per due settimane, a seguito della positività di un membro della redazione, che ha portato tutto il gruppo di lavoro, compresi i conduttori, a fermarsi per due settimane.