Come sorelle, quante puntate sono?

Una nuova serie turca debutta su Canale 5: stiamo parlando di Come sorelle, andata in onda nell’autunno scorso su Star Tv (la stessa emittente che ha mandato in onda soap di successo come Cherry Season e Bitter Sweet) e trasmesso da domani, 8 luglio 2020, alle 21:25.

Ma da quante puntate è composto Come sorelle? A differenza delle altre serie turche in onda su Canale 5, che vengono adattate per allungarne in numero di puntate, Come sorelle avrà la stessa durata che ha avuto in Turchia, ovvero otto episodi da 120 minuti ciascuno, in onda per otto settimane, ogni mercoledì sera. Il finale di serie, quindi, andrà in onda il 26 agosto.

Come sorelle, la trama

İpek Gencer (Sevda Erginci) è una futura sposa che sta per sposare Tekin Malik (Yurdaer Okur), colui che ha rovinato la sua famiglia. La giovane, sposandolo, vuole vendicarsi. La ragazza -attraverso una lettera anonima- scopre però di avere due sorelle.

Una, dottoressa: Deren Kutlu (Melis Sezen). L’altra, cantante: Çilem Akan (Elifcan Ongurlar). İpek non si scoraggia e, affrontata la madre adottiva, invita le due ragazze al matrimonio, in programma di lì a poco.

Fare luce sul passato è il desiderio delle tre sorelle, che -costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia- intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli.