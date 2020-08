Come sorelle, finale: come finisce?

Il 26 agosto 2020, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di Come sorelle, la serie tv turca con protagoniste tre donne che scoprono di avere delle sorelle e che, così, decidono di aiutarsi nel ricostruire la loro famiglia e salvare la madre dalle grinfie del cognato.

L’ottava puntata è l’ultima per la serie tv, che si conclude con un finale che chiude in modo definitivo le vicende delle protagoniste e degli altri altri personaggi. Ma come va a finire Come sorelle? Per scoprirlo proseguite nella lettura, ma attenzione agli spoiler.

Come sorelle, finale

Cemal (Emre Kinay) è ormai convinto di avere in scacco sia Cahide (Ece Uslu) che Deren (Melis Sezen), İpek (Sevda Erginci) e Çilem (Elifcan Ongurlar). Rivela loro che se collaboreranno ed acconsentiranno alle nozze tra lui e Cahide, potranno vivere serenamente. Intanto, l’uomo si è trasferito a casa loro, usando violenza su Cahide.

İpek, intanto, si prepara a salutare la famiglia che l’ha cresciuta, rassicurando la sua madre adottiva che non smette di essere sua madre solo perché ha incontrato Cahide. Le tre sorelle e la loro madre, infatti, stanno organizzando di nascosto una fuga: grazie a dei passaporti falsi forniti da Leyla, hanno in mente di partire per la Grecia e fuggire da Cemal.

Quest’ultimo, la sera delle nozze con Cahide, le raggiunge al porto, minacciandole di dire tutto alla Polizia dell’omicidio di Tekin (Yurdaer Okur). Ma l’uomo viene arrestato: Ufuk, infatti, ha consegnato a Kenan (Burak Yamantürk) le prove che confermato che Cemal ha ucciso ventiquattro anni prima Mehmet.

Per le tre sorelle sembra quindi concludersi tutto con il lieto fine, ma in loro resta il senso di colpa per quanto hanno fatto. Decidono così di non partire e di costituirsi alla Polizia. Le Forze dell’Ordine raccolgono le loro dichiarazioni e, considerate le circostanze, decidono di rilasciarle.