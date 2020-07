Come sorelle, la seconda puntata: trama e streaming

Il 15 luglio 2020, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Come sorelle, la nuova serie tv turca proveniente da Star Tv, la stessa televisione che in passato ha mandato in onda successi come Cherry Season e Bitter Sweet. In questo caso, la serie è un family drama ricco di misteri che ruotano intorno alle tre protagoniste, tre sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra.

Nel cast della serie compaiono, tra gli altri, Sevda Erginci (İpek), Melis Sezen (Deren), Elifcan Ongurlar (Çilem), Özge Özacar (Azra) e Yurdaer Okur (Tekin).

Come sorelle, la seconda puntata

Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan (Seçkin Özdemir), il figlio di Tekin, in pessimi rapporti con il padre. Deren torna a Izmir, e Azra e Ipek si occupano di eliminare la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso: questo perchè lei aveva rubato della droga a un trafficante.

La vera madre delle tre sorelle è Cahide (Ece Uslu), che sta per uscire dal carcere dopo aver scontato una pena per l’omicidio del marito Mehmet, che lei sostiene di non aver ucciso. Cemal (Emre Kinay), fratello di Mehmet, cerca di riunire le ragazze e la madre, di cui è sempre stato innamorato. Intanto a Gunesli Bahce si cerca di fare luce sulla scomparsa di Tekin, e Refik (Melih Selcuk), suo braccio destro, fa in modo che Sinan venga arrestato come primo indiziato.

Come sorelle, streaming

E’ possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.