Ciao Darwin 2023: sfide, Madre Natura

Stasera, venerdì 24 novembre 2023, tornerà in prima serata su Canale5 Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Il programma continuerà da dove si era interrotto, alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. Due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, si cimenteranno in sfide semiserie. Si partirà stasera con lo “scontro” Angeli vs Demoni.

Ciao Darwin 9: le sfide

Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove, mediante le quali i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia.

Non mancheranno alcune delle sfide più note del programma, con qualche novità: “A spasso nel tempo”, che proietta magicamente i concorrenti in diverse epoche storiche o in particolari aree geografiche, la “prova di coraggio”, il “faccia a faccia”, ossia il momento del vero e proprio dibattito tra i due schieramenti, e il gioco finale con il quiz all’ultimo respiro dei “cilindroni”.

Ciao Darwin 9: chi è Madre Natura?

Quest’anno l’iconica Madre Natura si moltiplicherà: le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. La loro identità non è stata ancora svelata, ma dovremo aspettare le varie puntate per scoprire chi saranno.