Squadre Ciao Darwin 2 febbraio 2024: chi è Madre Natura (gallery)

Stasera, venerdì 2 febbraio 2024, in prima serata su Canale5 va in onda l’ottava puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Le due squadre

La sfida di questa puntata ha visto protagonisti due schieramenti contrapposti:

I Cornuti: capitanati da Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e televisiva, e Alex Belli, attore ed ex gieffino. Gli Amanti: capitanati da Elena Santarelli, showgirl e modella, e Simone Rugiati, chef e personaggio televisivo.

Le prove

Come da tradizione, le due squadre si sono sfidate in una serie di prove divertenti e a tratti surreali, tra cui:

La prova di ballo: un’esibizione di danza a tema con la categoria di appartenenza.

La prova di canto: un karaoke di canzoni d’amore o di tradimento, a seconda della squadra.

La prova di coraggio: un test di resistenza fisica e psicologica.

La prova di apnea: una sfida a chi rimane in apnea sott’acqua per più tempo.

La prova del “cilindro”: una prova di abilità in cui i concorrenti devono infilare un cilindro su una pertica.

Ospiti e momenti salienti

La puntata ha visto la partecipazione di alcuni ospiti, tra cui:

Cristiano Malgioglio, cantante e opinionista.

Vladimir Luxuria, attivista e personaggio televisivo.

Al Bano, cantante.

Un momento particolarmente divertente è stato quando Cristiano Malgioglio ha cantato una versione ironica di “Laura non c’è”, storpiando il testo per adattarlo alla categoria dei Cornuti.

Ciao Darwin 2/2: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda e quinta puntata la modella australiana Sarah Shaw, in terza e quarta la modella rumena Andreea Sasu. La sesta puntata invece ha visto l’ingresso di un uomo, ovvero Padre Natura Lukasz Zarazowski, un modello polacco. Nella settima abbiamo trovato Orian Ichaki, modella israeliana 26enne dai capelli biondi e gli occhi azzurri. Vediamo tutti nella gallery subito sopra.

Madre Natura dell’ottava puntata è… (in aggiornamento).