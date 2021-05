Chiamami ancora amore, quante puntate sono?

Un dramma familiare e relazionale: è Chiamami ancora amore, la nuova miniserie che Raiuno manderà in onda dal 3 maggio 2021. Al centro del racconto una coppia in crisi, interpretata da Simone Liberati e Greta Scarano, mentre alla regia troviamo Gianluca Maria Tavarelli.

Ma da quante puntata è composto Chiamami ancora amore? In tutto, gli episodi di questa serie, prodotta da Fandango con Rai Fiction, sono sei, in onda per tre prime serate, il lunedì sera. Quindi, se non ci saranno doppi appuntamenti settimanali o cambi di palinsesto, il finale andrà in onda il 17 maggio.

Chiamami ancora amore, la trama

Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso? Solo chi ami può distruggerti. Solo la persona a cui hai rivelato le tue debolezze e i tuoi errori, a cui hai chiesto aiuto e ne hai dato, solo quella persona può davvero rovinarti la vita. Anna (la Scarano) ed Enrico (Liberati) si sono molto amati.

E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale.

Com’è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco? Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall’inizio fino a scoprire il vero motivo dello scontro.