Un dramma familiare, che parte con una “semplice” separazione e diventa un caso con al centro un bambino. Chiamami ancora amore, la miniserie di Raiuno con Greta Scarano e Simone Liberati scritta da Giacomo Bendotti e Sofia Assirelli e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, si conclude con la terza puntata, in onda questa sera, lunedì 17 maggio 2021.

Ma ci sarà Chiamami ancora amore 2? L’idea è che il progetto sia, come detto, una miniserie, e quindi si concluda con la puntata di questa sera. Le vie della fiction sono però numerose, e non è detto che, se la Rai fosse rimasta soddisfatta dei risultati di queste puntate, non ci possa essere un seguito, che trovi delle linee narrative che possano espandere il mondo intravisto nei sei episodi andati in onda con la prima stagione. Un’alternativa, però, potrebbe anche essere rendere la serie antologica, e raccontare una storia differente ogni stagione.

Dal punto di vista degli ascolti, Chiamami ancora amore ha ottenuto nelle sue due prime puntate una media di 3.689.000 telespettatori (15,8% di share), numeri un po’ bassi rispetto alla solita programmazione seriale in onda su Raiuno il lunedì sera. Ad ogni modo, bisognerà aspettare e capire se Rai Fiction vorrà inserire Chiamami ancora amore nel palinsesto della prossima stagione.